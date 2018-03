Caduta del satellite cinese sull'Emilia? "Più probabile essere colpiti da un fulmine"

La notizia del giorno, che sta rimbalzando sui media e sui social network, è sicuramente quella della lenta caduta del modulo spaziale cinese Tiangong-1. La notizia è stata confermata dall'Agenzia spaziale europea: la sonda rientrerà nell'atmosfera tra il 29 marzo e il 9 aprile e al momento dell'impatto avrà una dimensione di oltre 10 metri, per 8 tonnellate di peso.

Secondo le Stime del momento l'area del possibile schianto misura quasi due terzi della Terra ma una striscia di rischio più elevato coinvolge anche lo stivale a partire dai confini meridionali dell'Emilia Romagna. Secondo l'Aerospace Corporation, "c'è una possibilità che una piccola quantità di detriti Tiangong-1 possa sopravvivere al rientro e colpire il suolo. Se ciò dovesse accadere, qualsiasi detrito sopravvissuto cadrà in una regione di poche centinaia di chilometri e centrata lungo il punto del riento in atmosfera".

Purtroppo non si sa ancora nè dove nè quando esattamente avverrà il contatto con l'atmosfera da parte della sonda. A scanso di equivoci, la Protezione Civile ha comunque steso un protocollo da adottare per ripararsi in caso di caduta di detriti dal cielo.

Anche se i territori a sud del nostro Appennino sono tra i più esposti al pericolo di caduta non è di secondaria importanza il fatto che la striscia di maggior rischio si estende dal nord della California fino al nord del Giappone. Un piccolo segmento 'verde' investe anche l'Emilia-Romagna, ma le probabilità di impatto in questo punto sono ancora più remote.

Infati, secondo l'Aerospace Corporation, che monitora costantemente l'evolversi della situazione insieme a molti altri enti aerospaziali, la probabilità di essere colpiti da un pezzo di detriti del Tiangong-1 "è in realtà 10 milioni di volte più piccola della probabilità annuale di essere colpiti da un fulmine". Anche puntare gli occhi al cielo risulterà inutile: solo 36 ore prima del rientro in atmosfera sarà possibile individuare esattamente il punto di atterraggio dei detriti.