Aggressione al militante leghista in Pomposa, sette a processo

Sono sette le persone individuate dagli inquirenti della Questura di Modena come i responsabili dell'aggressione al militante leghista Andrea Nanetti, avvenuta lo scorso 26 luglio in piazza Pomposa a Modena. L'attivista 43enne aveva partecipato alla fiaccolata promossa da alcune associazioni dopo lo scandalo dell'inchiesta sugli affidi di minori a bibbia, poi si era spostato nella piazza del centro per trascorrere la serata in compagnia. Qui era stato avvicinato da alcuni giovani ed era stato spintonato e preso a calci nelle gambe.

Un'aggressione mirata, a quanto è stato possibile accertare. Sul posto era intervenuta la Squadra Volante, poi l'indagine era stata condotta anche dalla Digos, che in breve tempo aveva individuato i responsabili dell'aggressione. Si tratta di giovani modenesi, trentenni e ventenni, esponenti della galassia antifascista modenese.

I giovani dovranno quindi comparire davanti al giudice e rispondere dell'accusa di lesioni personali in concorso: Nanetti era stato accompagnato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 13 giorni per le contusioni riportate nello scontro.