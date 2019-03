Prodotti scaduti, mule per due negozi etnici controllati da Nas e Municipale

Anche questa mattina i Carabinieri del Nas di Parma, insieme alla Polizia Municipale, hanno svolto alcuni controlli in città. Due sono state le attività commerciali finora ispezionate, una macelleria islamica in viale Gramsci e un piccolo emporio etnico in via della Cerca, alle porte del centro storico. Obiettivo delle verifiche era sia l'accertamento delle regolarità amministrative che delle condizioni igienico sanitarie dei locali e della merce posta in vendita.

In entrambi i negozi sono state riscontrate mancanze dovute alla presenza di alimenti scaduti, i quali sono stati posti sotto sequestro. Questo ha comportato una multa pari a 3.000 euro per i titolari delle due attività e una segnalazione all'Azienda Sanitaria per le valutazioni di sua competenza.

In via della Cerca, inoltre, è stata accertata la presenza di telecamere di videosorveglianza posizionate in modo da riprendere anche l'attività dei lavoratori, nonostante ciò sia espressamento proibito dalla legge fatti salvi eventuali accordi sindacali. Per questo il titolare verrà denunciato penalmente per questa inosservanza.