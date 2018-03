Soliera, i richiedenti asilo spalano la neve per le strade

Non è certo la prima volta che a Soliera si realizza una collaborazione virtuosa con i rifugiati temporaneamente ospitati in paese, nell’ambito del programma nazionale di accoglienza coordinato dalle prefetture. Nella mattinata di oggi - giovedì 1° marzo -, a fronte della nevicata cominciata nelle ore notturne, alcuni di loro si sono resi disponibili per rimuovere la neve con le pale dai marciapiedi e dai percorsi pedonali, in centro storico (piazza Lusvardi) e nelle vicinanze del complesso scolastico di via Caduti di Nassiriya. SOliera è uno dei primi Comuni ad aver attivato percorsi di volontariato stabili e continuativi.