Sicurezza stradale e legalità, gli studenti modenesi diventano "Carabinieri per un giorno"

Accrescere la consapevolezza delle ricadute dei propri comportamenti e dell'abuso di sostante psicotrope (alcol, droghe, …) come utenti della strada, per evitare di essere causa di incidentalità, accrescendo contestualmente la conoscenza dell'Arma. E' questo l'obiettivo di un progetto didattico organizzato dal Comando provinciale dei Carabinieri di Modena insieme all'Osservatorio per l'educazione e la sicurezza stradale dell'Emilia-Romagna, che ha preso il via proprio oggi.

Sono stati ragazze e ragazzi del Cattaneo-Deledda i primi ad indossare metaforicamente la divisa oggi presso il comando di via Pico, dove sono stati accolti dal comandante provinciale colonnello Giovanni Balboni e da altri ufficiali. Dopo una lezione frontale che ha chiarito alcuni aspetti normativi e rinfrescato i buoni comportamenti da adottare al volante, gli studenti hanno preso parte ad una simulazione, con i mezzi e il personale del Nucleo Radiomobile Provinciale, di un’attività di controllo su strada e dell’impiego di etilometro e precursori per stupefacenti ed hanno poi esplorato i "misteri" della Sezione Investigazioni Scientifiche.

Un progetto importante, che mira non solo ad approfondire i temi della sicurezza stradale, ma anche a fornire una conoscenza diretta ai giovani dell'attività dei Carabinieri. Questo anche allo scopo di colmare quel "gap" che può essere percepito quando ci si trova di fronte ad un uomo in divisa e fa crescere la consapevolezza della legalità.