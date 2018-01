Progetto “Salviamone almeno uno”: la Polizia incontra gli studenti sui temi della legalità

Nel corso della settimana, personale del Commissariato di P.S. di Sassuolo, specializzato nel controllo del territorio, ha tenuto un ciclo di tre incontri presso l’IIS Elsa Morante, nell’ambito del progetto “Salviamone almeno uno”, promosso dall’Associazione Italiana Giovani Vittime della Strada.

Il progetto si propone di sensibilizzare i giovani alla legalità e alla sicurezza in ambito stradale, contrastando e prevenendo comportamenti a rischio. Gli operatori hanno approfondito varie tematiche, tra cui le regole e i comportamenti da tenere alla guida dei veicoli, i rischi connessi a condotte scorrette, l’uso dei dispositivi di sicurezza e le conseguenze giuridiche in caso di sanzioni per guida in stato di alterazione psicofisica da alcool e stupefacenti.

Grande interesse hanno dimostrato i giovani studenti, i quali hanno interagito attivamente con gli operatori di Polizia.