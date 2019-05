Sciopero a Italpizza, una delegazione SI Cobas protesta sotto il Municipio

"In lotta per i diritti, sciopero fino alla vittoria". Presidio spontaneo del sindacato di base Si Cobas in tarda mattinata in piazza Grande a Modena. All'ombra della Ghirlandina una decina di attivisti sta animando un presidio sulla vicenda Italpizza, che nel territorio tiene banco da giorni tra scioperi, fino a ieri anche della Cgil, e tensioni di fronte ai cancelli di via Gherbella per protestare su appalti e contratti.

Gli attivisti, confermando che intanto lo sciopero di fronte all'azienda continua, in piazza espongono uno striscione e scandiscono al megafono la loro protesta, improvvisata. Non mancano citazioni del sindaco Pd Gian Carlo Muzzarelli che, notano i Si Cobas, ieri sulla questione Italpizza ha chiesto un tavolo con i sindacati solo confederali. Diversi agenti della Digos stanno controllando da piu' parti il sit-in e una pattuglia della Polizia municipale è ferma in piazza a due passi dai manifestanti.

(DIRE)