Infortuni sul lavoro a Italpizza. Davanti ai cancelli ancora blocchi e sgomberi

Anche questa mattina strada Gherbella, chiusa al traffico nel tratto che passa davanti all'ingresso dello stabilimento Italpizza, è stata teatro delle scene ormai purtroppo abituali da diverso tempo a questa parte.Per l'ottavo giorno consecutivo gli autonomi di SI Cobas hanno presidiato la fabbrica tentando di bloccare i mezzi in transito e da e per l'azienda, ingaggiando il confronto/scontro costante con le forze dell'ordine, impegnate nel garantire un percorso sgombro ai camion.

Il sindacto non cambia le richieste – il rispetto dell'accordo firmato in prefettura, con la revisione dei contratti e dei turni di lavoro – e promette: "Lo sciopero proseguirà fino a quando le lavoratrici ed i lavoratori non otterranno il rispetto degli accordi, l'applicazione dei contratti regolari, la fine dei turni massacranti e la messa in sicurezza del cantiere".

Nel frattempo le ultime due giornate hanno registrato fatti preoccupanti all'interno dello stabilimento produttivo, dove si sono registrati ben due ifortuni sul lavoro: domenica un operaio è rimasto ferito alla mano mentre lavorava all'impastatrice, mentre questa mattina - riferisce il sindacato - un altro lavoratore è rimasto schiacciato sotto un carrello carico di cassoni ed è stato trasportato all'ospedale.