Seta: meno della metà dei candidati supera il test, da domani le prove di guida

L’azienda ha ricevuto circa 800 domande,ma in pochi hanno superato la prova scritta. Gli aspiranti autisti saranno divisi in gruppi da 30: dovranno cimentarsi alla guida dei bus su circuito chiuso ed in linea (sia urbana che extraurbana)