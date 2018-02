Pubblico spettacolo abusivo. Sanzionati i titolari del bar ristorante “Puro Life”

La Squadra Amministrativa della Questura di Modena ha contestato l’illecito amministrativo di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza ai titolari del bar ristorante “Puro Life”, di via Tangenziale Nuova Estense n. 103, segnalandoli, altresì, all’Autorità Giudiziaria per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

Gli accertamenti sul bar locale, effettuati nella notte tra il 12 e il 13 gennaio scorso, hanno permesso di riscontrare elementi utili a definire un’attività abusiva di pubblico spettacolo del tutto incompatibile con l’attività di ristorazione. In particolare, era in corso una serata danzante con circa 300 persone, un D.J. set con intrattenitore e un vocalist.

Le serate danzanti del venerdì sera sono, altresì, oggetto di pubblicità sulla pagina Facebook ed Instagram del locale. In relazione all’eventuale permanenza del reato, sarà richiesto alla Procura della Repubblica il sequestro preventivo di tutti i beni (consolle, impianto luci, ecc.) utilizzati per l’attività di pubblico spettacolo.

“Si tratta di una attività mirata a far rispettare le regole in materia di pubblico spettacolo – afferma il Questore Santarelli – a tutela dell’incolumità delle persone e a garanzia di un divertimento in totale sicurezza”.