In auto con pugnali e arnesi da scasso, quattro denunce tra Carpi e Mirandola

I posti di blocco istituiti ieri dai militari della Compagnia carabinieri di Carpi hanno permesso di intercettare due auto su cui viaggiavano alcune persone a dir poco sospette. Il primo caso è avvenuto a Mirandola, dove gli uomini della stazione di San Martino Spino hanno fermato due cittadini bulgari di 50 e 55 anni, senza fissa dimora, nella cui auto sono stati scovati due pugnali, riposti nel vano portaoggetti del cruscotto. I due sono stati denunciati per porto d'armi.

Di diversa natura invece il carico scoperto nel sottosella di una moto fermata in via Nuova Ponente a Carpi, su cui viaggiavano due giovani italiani di 37 e 23 anni residenti a Correggio. I due avevano un vasto campionario di utensili, chiaramente destinati ad essere utilizzati come arnesi da scasso. I giovani erano infatti giaà noti per furti commessi in passato. Entrambi sono stati denunciati a piede libero.