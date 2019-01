Bivacco nel locale contatori, oggi le pulizie all'RNord

Il locale che ospita i contatori gas e luce presente in uno degli scantinati del complesso RNord è stato ripulito e ripristinato nella mattina di venerdì 4 gennaio. La Polizia municipale di Modena aveva già fatto un primo sopralluogo nella giornata di ieri rilevando sporcizia e tracce di un’occupazione abusiva probabilmente recente, visto che prima di Natale lo stesso luogo, che resta aperto per consentire l’accesso ai condomini, risultava in ordine.

Questa mattina gli agenti del Quartiere 2 della Municipale sono tornati sul posto, non hanno trovato la persona che probabilmente vi aveva ricavato il proprio rifugio notturno, ma il locale è stato ripulito e sgomberato. La Municipale, che svolge frequenti controlli in zona, oltre ad avere una sede distaccata presso il complesso, ha inoltre concordato con l’amministratore condominiale che l’accesso venga chiuso tramite serratura con chiavi in dotazione ai condomini, in modo da evitare future intrusioni illegali.