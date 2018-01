Hera, concluse a tempo di record le pulizie post Capodanno

Sono iniziate alle 4,30 di ieri mattina le pulizie straordinarie di piazza Roma e delle zone limitrofe dopo il concerto di Capodanno, durante il quale è rimasto sempre presente un presidio di operatori ecologici. Per le operazioni di spazzamento e raccolta, Hera ha messo in campo, in occasione dell’evento modenese, una quindicina di addetti e alcuni mezzi: quattro spazzatrici meccaniche, dieci motocarri e una pulivapor. Già alle 7 la piazza appariva nel suo consueto decoro. Dalle 4,30 si è proceduto alla raccolta differenziata del materiale, poi sono state svolte le operazioni di pulizia, che sono terminate nel pomeriggio.

Oltre allo spazzamento meccanico e manuale, sono stati effettuati trattamenti di lavaggio con pulivapor anche nelle zone circostanti la piazza. Solo nell’area della manifestazione, quest’anno sono state posizionate 13 batterie, del tipo ecofesta, per la raccolta differenziata che sono rimaste a disposizione del pubblico fino al termine del concerto. In Piazza Roma, via Farini e zone limitrofe sono stati raccolti oltre 10 quintali di rifiuti, la maggior parte dei quali differenziati.

Una squadra di operatori ha provveduto, nella giornata di ieri, anche alla pulizia accurata dei parchi cittadini.

Anche in provincia la multiutility ha schierato uomini e mezzi per rimettere in ordine le piazze dopo i veglioni di San Silvestro. Sono oltre 25 le persone che hanno lavorato tra Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello, Sestola, Montecreto, Pievepelago, Lama Mocogno, Serramazzoni e Polinago, svolgendo prevalentemente spazzamento manuale e, in alcuni centri, anche meccanizzato. Pure in questi casi i lavori sono iniziati nelle primissime ore dell’anno nuovo. La conclusione è avvenuta entro le 8 di ieri mattina.

Hera sta infine raccogliendo segnalazioni, sia in città sia in provincia, riguardo a danneggiamenti di vario genere avvenuti su contenitori stradali nella notte di Capodanno. Eventuali danni sono tuttora in fase di rilevazione.