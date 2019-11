In discoteca con documenti di ragazze più grandi, denunciate quattro 15enni

Nei giorni scorsi lla Squadra Volante è intervenuta presso una dicoteca modenese segnalazione degli addetti ai servizi di controllo, che avevano fermato all'entrata del locale quattro ragazze di 15 anni. Il locale in questione è vietato ai minori di anni 16, ma le ragazzine aveva cercato di aggirare questa poibizione mostrando all'ingresso documenti d’identità di altre persone. Un trucco che no ha funzionato.

Le quattro ragazze sono state accompagnate in Questura per gli accertamenti del caso, al termine dei quali sono state denunciate in stato di libertà per il reato di sostituzione di persona e riaffidate ai genitori.

Fondamentale in questo caso la scrupolosa e attenta attività svolta dal personale addetto ai controlli, in stretta sinergia con le Forze dell’ordine, secondo quanto previsto dal Protocollo sulla sicurezza nelle discoteche in vigore nella nostra provincia a garanzia di un sano divertimento e a tutela degli utenti.