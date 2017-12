Due ragazzi in mountain bike perdono l'orientmento, recuperati dai Vigili del Fuoco

Ieri pomeriggio, due ragazzi, uno dei quali minorenne, hanno pensato di fare un giro in bicicletta per le strade sterrate lungo l’argine del fiume Secchia nella zona di Campogalliano. Dopo qualche ora, però, si sono resi conto di non riuscire a trovare la strada del ritorno e di essersi smarriti; una volta scesa l’oscurità qualsiasi movimento risultava per loro impossibile.

I Vigili del Fuoco, allertati dai genitori, hanno richiesto l’ausilio delle Volanti, che si sono immediatamente portate sul posto iniziando le ricerche. A poco è servita la geo-localizzazione tramite Whatsapp, in quanto l’area segnalata era estremamente vasta e costituita da zone boschive e campi senza strade sterrate né punti di riferimento. Fin che è stato possibile, gli agenti hanno proceduto a bordo delle autovetture di servizio che permettevano una visione migliore grazie al faro direzionale supplementare; poi le ricerche sono continuate a piedi tra le sterpaglie.

Le condizioni climatiche pian piano sono peggiorate: al buio si sono aggiunte la nebbia ed il freddo. Il terreno fangoso e particolarmente scivoloso a causa della recente piena del Secchia ha contribuito a rendere ancora più difficoltose le ricerche. Finalmente, gli operatori sono riusciti ad udire le urla spaventate dei ragazzi, che hanno permesso all’equipaggio “interforze”, Polizia e pompieri., di individuarne la posizione e di raggiugerli.

Messi in salvo, i due giovani, provati dal freddo e dalla paura, completamente infangati, sono stati affidati alle cure del personale del 118, che nel frattempo era giunto sul posto. Confortati e riscaldati, sono stati riaffidati ai genitori, anche loro arrivati in soccorso.