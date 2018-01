Rapina al bar di fronte alla stazione, tre persone in manette e due carabinieri feriti

Intorno alle 19 di ieri il Bar Lisa, che si trova proprio di fronte alla stazione ferroviaria di Sassuolo, è stato preso di mira da un trio di malviventi. Senza particolari accorgimenti e con un atteggiamento da balordi i tre hanno arraffato bottiglie di alcolici e generi alimentari dagli scaffali del bar e hanno fatto per andarsene. La barista ha cercato di bloccarli e di impedire il furto, ma è stata malamente spintonata e non ha potuto fare altro che avvisare le forze dell'ordine.

Fortunatamente i Carabinieri si trovavano in zona con una pattuglia del Nucleo Radiomobile - la zona è al centro di controlli straordinari legati allo spaccio di droga - e sono giunti in pochi istanti in piazzale della Stazione. I tre sono stati intercettati, ma non hanno desistito ed è nata una rissa con i due militari.

Nonostante l'inferiorità numerica gli uomini dell'Arma sono riusciti a bloccare i tre criminali e ad ammanettarli. Un'operazione che però ha causato lesioni ai due carabinieri, costretti a recarsi al pronto soccorso e poi dimessi con prognosi di 7 giorni per ferite alle mani e al polso.

Dopo una notte in cella di sicurezza i malviventi saranno processati per direttissima e dovranno rispondere delle accuse di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si tratta di due rumeni di 41 e 28 anni e di un italiano di 36, tutti già noti alle forze dell'ordine.