Rami caduti sulla linea elettrica dopo il temporale, stop forzato per Gigetto

Il violento temporale che si è abbattuto su buona parte della provincia durante la notte ha causato la caduta di alcuni rami anche sopra i cavi elettrici della linea ferroviaria Modena-Sassuolo, provocando scintillamenti e costituendo un pericolo concreto. Per questo verso le 7.20 di stamane i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il tratto interessato.

Insieme ai tecnici della linea si è proceduto ad interrompere l'alimentazione e rimuovere i rami. L'operazione è durata circa un'ora e intorno alle 8.15 la linea è stata riaffidata a Tper per il ripristino delle corse. Sono state quattro le corse interessate dal blocco della circolazione.