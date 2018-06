Sottrae la bambina alla madre, uomo in manette davanti alla Questura

Momenti concitati questa mattina alle ore 11 davanti alla Questura di Modena. Alcuni stranieri di ritorno dall'Ufficio Immigrazione hanno assistito ad una scena di violenza nel parcheggio di via Palatucci, dove un uomo aveva appena caricato una bambina piccola a bordo della sua auto, strappandola alla madre: sono stati attimi di confusione, con una colluttazione che è stata interrotta prima dai testimoni, poi dall'arrivo degli stessi agenti di Polizia.

Il poliziotto addetto alla portineria, infatti, è scattato fuori dalla Questura non ha appena ha ricevuto l'allarme dei presenti, seguito poi dai colleghi in borghese. L'uomo aveva in effetti caricato a bordo la piccola, di circa 2 anni, e voleva partire contro la volontà della madre. L'agente ha quindi fermato il soggetto , ammanettandolo mentre si trovava seduto al posto di guida e poi accompagnandolo negli uffici per accertare i fatti.

A quanto emerge in prima battuta, l'uomo dovrebbe essere il padre stesso della bambina, che suo malgrado si trova al centro di un contenzioso fra i genitori per l'affidamento a seguito della separazione. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto prima di prendere provvedimenti.