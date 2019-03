Carpi. Sorprende il ladro in auto e viene minacciato con un coltellino

Sabato scorso un cittadino carpigiano ha telefonato al 112 segnalando un furto in atto sulla propria autovettura in via De Amicis. Il residente aveva infatti sorpreso il malvivente a bordo del proprio veicolo lasciato in sosta, intento a rubare il telefono cellulare dall'abitacolo. L'arrivo della Volante del Commissariato cittadino è stato tempestivo e gli agenti sono riusciti a bloccare il ladro che nel frattempo per guadagnarsi la fuga stava minacciando con un coltellino la vittima.

Il malvivente è stato identificato in un cittadino tunisino di 36 anni ed è stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria aggravata. Da accertamenti più approfonditi è emerso che lo straniero risulta avere a proprio carico numerosi precedenti penali e di Polizia per reati contro il patrimonio e la persona. Come disposto dal Magistrato di turno, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il telefono è stato restituito al legittimo proprietario.