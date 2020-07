Castelfranco. Aggredisce due donne per rapinarle delle rispettive auto, arrestato

Momenti di tensione ieri mattina a Castelfranco Emilia, a margine del mercato settimanale che si stava svolgendo in centro storico. Poco dopo mezzogiorno si sono infatti verificati due tentativi di rapina in rapida successione, ai danni di altrettante automobiliste che avevano parcheggiato a bordo strada.

La prima vittima è una mamma di 42 anni, che ha appena caricato in auto il figlio di 6 anni: dopo aver aperto la portiera del lato conducente, la donna viene raggiunta da uno sconosciuto che cerca di strapparle di mano le chiavi dell'auto. La signora, evidentemente terrorizzata sia per la propria incolumità che per quella del figlio, reagisce con tutte le sue forze e riesce a resistere, costringendo il malvivente ad allontanarsi.

Pochi minuti dopo la scena si ripete. Questa volta la vittima è una 38enne di San Cesario sul Panaro, che ha appena parcheggiato l'auto sulla stessa via e sta scendendo. In mano ha sia le chiavi dell'auto che il telefono: l’uomo le si avventa contro, cerca prima di strappargli il cellulare dalle mani, poi le chiavi. Anche la 38enne dimostra però coraggio e resistenza e le sue urla attirano l'attenzione dei passanti, che avvertono le forze dell'ordine.

Sul posto arrivano immediatamente i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia e quelli della Stazione di Spilamberto, che individuano subito il malvivente, che nel frattempo stava cercando di allontanarsi.

L'uomo, un 45enne di origine leccese, ma residente ad Arcola (SP) viene bloccato e arrestao in fragranza per il reato di tentata rapina. Si scoprirà che l’arrestato nascnondeva nelle tasche anche una bomboletta spray al peperoncino.

Le due vittime sotto shock, hanno entrambe riportato lievi lesioni alle braccia e alle gambe nelle brevi colluttazioni e vengono medicate presso l’ospedale di Castelfranco Emilia, riportando prognosi di pochi giorni.