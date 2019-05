Via Emilia Est, tentata rapina alla filiale della banca Carige

Hanno agito in pieno giorno, in unaa zona centrale e molto trafficata. Questa mattina intorno alle 11.30 un gruppo di malviventi - pare quattro persone - hanno fatto irruzione armati presso la filiale Carige di via Emilia Est 68, all'angolo con via Sabbatini. I banditi hanno minacciato il personale e per farsi consegnare il denaro disponibile al momento agli sportelli, per poi uscire e darsi alla fuga facendo perdere le tracce. Non è chiaro se sia stato effettivamente asportato il bottino.

L'esatta dinamica è al vaglio degli agenti della Squadra Mobile della Questura, che sono intervenuti presso l'istituto bancario per raccogliere i primi elementi utili all'indagine. Non risultano persone ferite.