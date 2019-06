Preso a martellate alla testa, grave un barista di Finale Emilia

Quest'oggi, Finale Emilia è stata svegliata dalla violenza. Come ogni mattina, il bar-tabaccheria che affaccia sul Castello delle Rocche di Via Trento Trieste, ha alzato la serranda alle prime luci dell'alba, ma nessun cliente è potuto entrare: attorno alle 5.30 qualcuno ha fatto irruzione nel bar Il Castello e ha picchiato il gestore.

Non è chiaro se l'intento era quello di rubare l'incasso o se si sia trattato di un gesto premeditato per ragioni personali. L'oggetto contundente è stato usato per aggredire con ferocia il barista, per la salute del quale ora si teme fortemente, nonostante gli immediati soccorsi. L'uomo è stato trasferito in ospedale con l'eliambulanza.

Nono sono ancora state chiarite le dinamiche del'accaduto, sul quale indagano i Carabinieri.