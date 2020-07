Aggredisce un barbiere per rapinarlo, arrestato dalla Volante in pieno centro

Ieri nel tardo pomeriggio il negozio di un barbiere in via Ganaceto è stato teatro di un tentativo di rapina violento, che fortunatamente è fallito senza conseguenze fisiche per il malcapitato protagonista dell'episodio, un cittadino bengalese che gestisce l'attività. Intorno alle 18.30 uno straniero è infatti entrato nel negozio e ha attaccato briga, arrivano poi a minacciare e offendere l'esercente.

Improvvisamente l'uomo ha afferrato il registratore di cassa e ha fatto per scappare, ma il bengalese ha reagito prontamente e gli ha sbarrato la strada. A quel punto il rapinatore ha afferrato un paio di forbici tentando di colpire il negoziante, che però è riuscito ad evitare i colpi e a disarmare l'altro. Il malvivente ha quindi preferito lasciare andare la cassa e dopo aver estratto un coltello a serramanico ha minacciato ancora l'esercente: "Domani torno e ti ammazzo", "ti brucio il negozio". Poi è fuggito a piedi.

La Volante della Polizia è arrivata in pochi minuti dopo l'allarme lanciato dalla vittima, che ha riferito i fatti come riportati sopra e ha descritto con dovizia di particolari l'aspetto del criminale. Sono passati circa 15 minuti e i poliziotti sono riusciti ad individuare un uomo che corrispondeva alla descrizione, nella vicina via Badia, appena oltre via Emilia.

Gli agenti si sono avvicinati per identificare lo straniero, ma questi ha opposto resistenza colpendo anche uno di loro con uno schiaffo. Pochissimi istanti di colluttazione poi il nordafricano è finito in manette. Le indagini sul suo conto hanno permesso di accertare che si trattava di un 33enne tunisino, pluripregiudicato e già noto con 22 diverse identità. Era finito in manette anche lo scorso 24 aprile dopo aver aggredito i Carabinieri, motivo per cui era sottoposto all'obbligo di firma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il magrebino è stato tratto in arresto per tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, poi è stato portato in cella al Sant'Anna in attesa dell'udienza di convalida.