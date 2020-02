Barista strattonata per i capelli e rapinata della borsetta all'apertura del locale

Erano circa le 6.20 quando una 29enne, di professione barista, è stata vittima di una rapina fuori dal locale in cui lavora, il Moon Cafè in via della Costitutzione a Castelvetro. La ragazza stava effettuando le operazioni di apertura del bar ed era intenta a gettare l'immondizia nei vicini cassonetti della raccolta stradale quando è stata sorpresa da due criminali.

I due sono arrivati rapidamente im bicicletta e l'hanno aggredita, strattonandola, tirandole i capelli e riuscendo così a strapparle la borsetta con il denaro e gli effetti personali. La 29enne ha riportato alcuni graffi ed è vviamente sotto shock, ma non ha subito lesioni serie.

A stretto giro sono intervenuti in forze i Carabinieri di Castelvetro e Sassuolo che si sono subito messi alla ricerca dei due rapinatori, che sembrerebbero essere di origine nordafricana.