Sorprende i ladri con la sua bicicletta e nasce una rissa, un arresto

Nella tarda mattinata di ieri gli agenti della Squadra Volante di Modena hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di anni 28, responsabile in concorso con un altro straniero datosi alla fuga, del reato di rapina impropria. I poliziotti sono intervenuti in via Vaccari, parallela di via Giardini, dove era in atto una colluttazione tra il tunisino che aveva rubato una bicicletta e il proprietario del mezzo che, accortasi del furto, nel tentativo di bloccare la fuga del ladro, era stato aggredito con violenza. Il complice, invece, era riuscito a scappare a bordo del mezzo rubato.

Grazie all’intervento della Volante il ladro è stato definitivamente bloccato ed accompagnato in Questura, dove è emerso essere clandestino e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Il nordafricano, come disposto dal Magistrato di turno, è stato condotto presso il carcere di Sant'Anna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.