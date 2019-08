Carpi, rapina con pistola alla sala slot sopra il Bingo

Due uomini con il volto coperto da passamontagna - più un terzo che li attendeva a distanza - si sono presentati alla cassa della sala slot Kristal di Carpi intorno alle ore 7 di sabato mattina. Uno di loro impugnava una pistola e ha intimato al cassiere, intento a fare un conteggio dell'incasso della serata, di consegnare immediatamente il denaro. Dopodichè sono fuggiti con un bottino ancora da quantificare, ma prossimo ai 5.000 euro.

E' questa la ricostruzione attualmente disponibile di quanto accaduto sabato al primo piano dell'esercizio di via dell'Industria, accanto al cinema, che ospita il bingo, sale scommesse e e sala slot. Subito dopo i fatti sono intervenuti sul posto gli agenti della Volante inviati dal Commissariato di Carpi. Sono in corso accertamenti per verificare i fatti e tentare di risalire all'identità dei criminali. Nessuno ha riportato conseguenze fisiche.