Lesignana. Ladri fanno irruzione in casa, legano e rapinano un 85enne

Un grave fatto di cronaca si è verificato ieri sera a Lesignana, frazione di Modena. Intorno alle ore 22, infatti, una banda composta da almeno tre persone ha forzato la porta laterale di una casa in cui vive solo un anziano di 85 anni, in una zona defilata. I criminali hanno sorpreso l'uomo e lo hanno colpito al volto con degli schiaffi, poi lo hanno legato ad una sedia con del nastro adesivo.

In questo modo i rapinatori hanno potuto agire indisturbati e hanno frugato in tutta la casa alla ricerca di oggetti di valore. Il bottino ammonterebbe a circa mille euro in contati e ad una pistola che il residente deteneva in casa.

La banda si è dileguata prima che potessero intervenire le forze dell'ordine. Sul posto si sono portati i carabinieri della Stazione di Modena e del Nucleo Investigativo per svolgere tutti i rilievi del caso.