Ventenne picchiato e rapinato in centro a Sassuolo, ladro in manette

Alle 22.50 di ieri sera un ragazzo ha contattato la centrale operativa della Polizia di Stato, spiegando di essere appena stato aggredito e rapinato. E' successo a Sassuolo, nella centralissima via Battisti: la vittima ha spiegato di stare passeggiando insieme alla sua ragazza e di essere stato avvicinato da tre giovani stranieri che hanno chiesto una sigaretta. Mentre due si sono allontanati, il terzo è rimasto per attaccare bottone e poi improvvisamente ha aggredito il 20enne con un calcio. Ne è poi nata una colluttazione, durante la quale il ladro - perchè tale si è rivelato - è riuscito a impossessarsi dello smartphone che il sassolese teneva in tasca e poi si è allontanato.

Gli agenti del Commissariato hanno tracciato un identikit sommario del malvivente grazie alla descrizione della vittima e si sono portati sul posto: non è passato molto tempo prima che i poliziotti riuscissero a rintracciare il criminale, che dopo essere stato bloccato è stato trovato ancora in possesso del telefono rubato. In un secondo momento anche la vittima lo ha riconosciuto presso il Commissariato.

Si tratta di un 23enne di nazionalità marocchina, pregiudicato e già destinatario di un decreto di espulsione non rispettato. Dopo una notte trascorsa in cella, sarà processato per direttissima e a seguito delle valutazioni del giudice sarà chiesta una nuova espulsione. Il venetenne aggredito è stato medicato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 5 giorni.