Rapina il Centrofutta di Pozza, arrestato dopo una breve fuga

Il Centrofrutta di Pozza di Maranello, situato in via Vignola 277, è stato meta di un rapinatore nel pomeriggio di sabato scorso. Intorno alle 16, infatti, un uomo è entrato nel negozio e si è avvicinato alla cassa, dove una commessa era intenta a verificare l'incasso della giornata. Il malvivente ha agito in modo rapido, spintonando la dipendente e impossessandosi del denaro contante, con il quale è fuggito a piedi. La donna fortunatamente non ha riportato lesioni ed ha avvertito subito le forze dell'ordine.

La vicinanza di una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri ha permesso di mettere fine alla fuga del rapinatore in brevissimo tempo. L'uomo è infatti stato raggiunto ad appena centro metri di distanza dall'esercizio commerciale: i militari lo hanno bloccato e tratto in arresto in flagranza di reato. Il criminale è stato identificato in un 31enne originario di Foggia: per lui si svolgerà oggi il processo per direttissima.