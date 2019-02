Tenta di rapinare con un coltello due 16enni in corso Cavour, arrestato

Disavventura per due studenti modenesi, che ieri pomeriggio intorno alle ore 16.30 si sono trovati faccia a faccia con un delinquente mentre attraversavano corso Cavour. L'uomo, un 32enne con problemi di tossicodipendenza, si è parato davanti ai ragazzi e ha chiesto con insistenza il denaro che gli sarebbe dovuto servire per comprare un pacchetto di sigarette. I ragazzi hanno spiegato di non avere soldi, se non una banconota da 20 euro della quale il legittimo proprietario non voleva privarsi.

A quel punto il 32enne ha alzato il tono della contesa e ha estratto un coltello a serramanico, facendo scattare in fuori la lama e puntandola al petto del ragazzo che aveva mostrato il denaro nel portafogli. Una situazione esplosiva che fortunatamente è stata neutralizzata dall'arrivo di un un'auto della Volante, che stava transitando in zona per il consueto giro di pattuglia.

I due ragazzi si sono affrettati a richiamare l'attenzione degli agenti, facendo così desistere il rapinatore. I Poliziotti hanno quindi raggiunto l'uomo e lo hanno perquisito, trovando effettivamente il coltello e poi ricostruendo l'accaduto secondo la testimonianza fornita dalle due giovani vittime. Il 32enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto per tentata rapina aggravata e portato in carcere in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.