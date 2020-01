Violenta rapina in un'agenzia di viale Trento Trieste, donna derubata dei gioielli

Questa mattina intorno alle 11.30 si è verificata una rapina presso la sede dell'agenzia Consulting, che occupa uno degli spazi al piano terra della galleria attigua al Garage Ferrari di viale Trento e Trieste. Secondo quanto si apprende, due uomini sarebbero entrati nell'ufficio esibendo una pistola e minacciando i presenti affinche consegnassero il denaro.

Negli uffici non erano presenti però cifre significative in contanti, motivo per cui i due criminali - di cui uno armato di pistola - avrebbero costretto una donna a consegnare i suoi gioielli, La signora è anche rimasta ferita durante la rapina, probabilmente da un colpo alla testa sferrato con il calcio delll'arma. I due sono poi fuggiti.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato insieme ad un'ambulanza del 118 e sono in corso tutte le verifiche del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Seguiranno aggiornamenti