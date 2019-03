Rapina a mano armata alla Coop, tre banditi scappano con l'incasso

Questa sera una banda composta da almeno tre criminali ha messo a segno una rapina ai danni del supermercato Coop di San Cesario sul Panaro. I banditi hanno fatto irruzione nel negozio intor o alle ore 19.30, quando in fila alle casse c'erano ancora diversi clienti e hanno minacciato le dipendenti impugnando una pistola. Dopodiché hanno forzato le casse temporizzate con arnesi da scasso e si sono impossessati del denaro contante.

Il tutto è avvenuto in pochi minuti di grande concitazione e di estrema paura per i presenti, ma fortunatamente i malviventi non hanno usato violenza e sono fuggiti in auto così come erano arrivati. Il bottino è in fase di quantificazione, ma si tratta di tutto l'incasso del sabato pomeriggio, giornata di grande affluenza.

Non appena i criminali hanno lasciato il supermercato è stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine e i Carabinieri si sono portati in via Boschetti dove hanno raccolto le testimonianze e i primi elementi utili alle indagini. Non si esclude possa trattarsi della stessa banda che aveva colpito il 7 marzo presso la vicina Coop di Piumazzo.