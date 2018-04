Rapina un minorenne, lo riempie di botte e danneggia il bar. Arrestato al Novi Sad

Scene di ordinaria criminalità al parco Novi Sad, che ieri nel tardo pomeriggio è stato teatro di una rapina violenta, che ha coinvolto diversi giovani di origine straniera. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, intervenuta sul posto pochi istanti dopo i fatti, tutto ha avuto origine da una rapina ai danni di un minorenne. Il ragazzo, di cittadinanza pakistana, si trovava insieme ad alcuni amici all'interno del parco, quando è stato avvicinato da un nordafricano che gli ha rubato lo smartphone e si è allontanato con fare spavaldo, dirigendosi verso il chiosco del bar Bamboo.

Gli amici della vittima lo hanno raggiunto proprio accanto alla struttura per convincerlo a restituire il telefono, ma questi per tutta risposta ha dato in escandescenza e si è scagliato contro il minore. Il 16enne pakistano è stato colpito con un pugno ed è finito a terra, mentre l'altro ha infierito calciandolo ripetutamente e spaccando anche lo stesso telefono. Fuori controllo, l'aggressore ha poi preso una bottiglia di birra e l'ha scagliata contro il vetro del bar, danneggiandolo.

Capendo di essere andato oltre, il giovane violento si è dato alla fuga verso via Bono da Nonantola, ma proprio in quel momento è stato visto da una pattuglia della Volante che transitava in zona. I poliziotti lo hanno bloccato e hanno ascoltato i testimoni per ricostruire l'accaduto. Il giovane, un 28enne tunisino, è stato tratto in arresto con le accuse di rapina, lesioni e danneggiamento.

La vittima è invece stata trasportata al Pronto Soccorso, dove i sanitari si sono occupati dei traumi riportati durante il pestaggio. E' poi stato dimesso con una prognosi di 25 giorni.