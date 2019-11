Rapine. Armato di cutter derbua dell'incasso la Farmacia Buon Pastore

Intorno alle 19.30 di ieri un malvivente ha rapinato la Farmacia Buon Pastore, situata in via Conco. Il rapinatore ha agito da solo e senza particolari strategie, attendendo un orario prossimo alla chiusura serale per poter contare su un bottino più largo. L'uomo è entrato nei locali della farmacia a volto travisato e ha minacciato la farmacista presente dietro la cassa con un cutter: dopo essersi fatto consegnare il contante è fuggito a piedi.

Non è stata usata violenza e nessuno ha riportato conseguenze. Subito dopo è stato dato l'allarme e sul poto si è portata la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini nel tentativo di rintracciare il criminale.