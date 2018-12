Corso Canalchiaro, armato di cutter rapina l'incasso della farmacia

Intorno alle 12.30 di stamane un uomo è entrato all'interno della farmacia Beata Vergine della Salute, in corco Canalchiaro 127, ed ha estratto un cutter minacciando la farmacista di consegnargli il denaro dal registratore di cassa. L'uomo ha agito a volto scoperto, senza particolare riguardo per le telecamere di videosorveglianza del locale e della zona centralissima di Modena. La dottoressa è stata costretta a consegnare l'incasso - ancora da quantificare - dopodichè il rapinatore è fuggito con il denaro senza colpo ferire e ha fatto perdere le proprie tracce.

Sul posto si sono portati rapidamente gli agenti della Volante, che hanno raccolto le testimonianze e visionato le immagini utili alle indagini. A quanto si apprende, il malvivente sarebbe un uomo di mezz'età con accento meridionale, che si sarebbe poi dileguato per le vie del centro storico. Sono in corso accertamenti per risalire alla sua identità.