Minaccia con cutter e rapina la farmacia di S. Agostino

E' avvenuto ieri nel tardo pomeriggio presso la farmacia di S. Agostino di piazzale degli Erri il colpo del rapinatore che ha minacciato la farmacista, per poi rubarle l'incasso.

Il 40enne, secondo quanto è stato descritto, è entrato in farmacia quando non c'era più nessuno, probabilmente attendendo fuori finché non si liberasse il punto vendita, si è avvicinato come un normale cliente alla cassa e raggiunta la vittima ha mostrato l'arma.

La famarcista è stata obbligata ad aprire la cassa e consegnare al malvivente il contenuto, prima di vederlo scappare via.