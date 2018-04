Doppia rapina nella stessa farmacia, criminali seriali intercettati durante la fuga

Ieri pomeriggio, quando la Centrale Operativa del 112 di Modena è stata informata che la titolare della farmacia di Stuffione di Ravarino era stata rapinata da un uomo con il volto scoperto e armato di un coltello da cucina, che dopo essersi fatto consegnare 400 euro dalla cassa si era allontanato a bordo di una Nissan Almera, parcheggiata davanti al locale e guidata da un complice.

La notizia è stata diramata subito a tutte le pattuglie dell’Arma della Provincia di Modena e Bologna, impegnate nei consueti servizi di controllo del territorio. Grazie alla rapidità con cui la farmacista si è annotata la targa dell'auto e ha telefonato al 112, oltre che alla prontezza dei Carabinieri, i due rapinatori non hanno avuto scampo e dopo pochi minuti sono stati intercettati e bloccati a Pieve di Cento.

Durante la perquisizione i due malviventi sono stati trovati in possesso della refurtiva e del coltello utilizzato durante la rapina. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ferrara, gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Ferrara, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si tratta di un 34enne tarantino, domiciliato a San Giovanni in Persiceto e un 31enne bellunese, residente a San Matteo Della Decima, che ora dovranno rispondere di aggravata in concorso e detenzione illegale di armi.

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto stanno indagando se i due rapinatori si siano resi responsabili di altre rapine, in particolare il 27 marzo ai danni della stessa Farmacia Stuffione, quella di martedì pomeriggio ai danni di una farmacia di Crevalcore e l’ultima avvenuta giovedì pomeriggio ai danni di un’altra farmacia di San Matteo della Decima.