Prende a pugni un fattorino e si tiene le pizze, arrestato un 35enne

Ieri sera un fattorino si è portato in Rua dei Frati Minori per consegnare una pizza al cliente che l'aveva ordinata. Il rider non poteva certo immaginare cosa lo aspettava dietro la porta di quell'abitazione: il cliente, infatti, anziché pagare i 13 euro previsti lo ha aggredito con schiaffi e pugni.

Il fattorino è scappato ed è rientrato alla pizzeria, da dove ha chiamato la polizia per denunciare l'accaduto. La Squadra Volante s è quindi portata all'indirizzo indicato e ha notato un uomo intento a buttare - i resti della consegna rubata - dei rifiuti nei cassonetti in strada. Questi alla vista degli agenti è scappato immediatamente, ma è stato bloccato rapidamente.

Dopo gli accertamenti del caso l'uomo, un 35enne italiano già conosciuto per reati predatori, è stato tratto in arresto con l'accusa di rapina e sarà processato oggi con rito direttissimo.