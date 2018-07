Rapina un negozio di piazza Grande e percuote il dipendente. Arrestato riminese dai Carabinieri

Ha tentato di rapinare un negozio in piazza Grande l'uomo che è stato arrestato ieri dai Carabinieri a Modena. Il soggetto di 43 anni, riminese ma residente a Modena, si è avvicinato al punto vendita della piazza principale della città per rubare un cellulare. Per riuscire nell'operazione ha percosso un dipendente, tuttavia le Forze dell'Ordine sono intervenute tempestivamente, ed è attualmetne in camera di sicurezza in attesa di direttissima.