Banda di rapinatori assalta una villa, famiglia picchiata a Castelvetro

Una domenica sera da incubo per la una famiglia di Castelvetro, la cui villa di via Bortolini è stata presa di mira nella tarda serata da una banda di criminali violenti. Alcuni malviventi, a quanto pare anche armati di pistola, hanno infatti fatto irruzione nell'abitazione all'interno della quale si trovavano diversi membri della famiglia Grampassi, nota in paese e non solo per le attività imprenditoriali quali l'azienda Spm Drink Systems e il Castelvetro Calcio.

I malviventi non avrebbero esitato ad usare violenza contro alcune delle persone presenti nella villa, al fine di scoprire l'ubicazione della cassaforte o degli oggetti di valore. Il colpo sarebbe però andato a vuoto dopo che qualcuno è riuscito a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine, con i rapinatori che sarebbero fuggiti a piedi. Sul posto anche il 118, che ha accompagnato in ospedale alcuni membri della famiglia per accertamenti.

Le informazioni su quanto accaduto sono ancora confuse e non hanno ricevuto conferma ufficiale dagli inquirenti, che hanno avviato le indagini a 360 gradi. I Carabinieri, coordinati dalla Procura, sono infatti impegnati con tutte le articolazioni territoriali per individuare quanto prima i pericolosi criminali in fuga.