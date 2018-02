Rapina al ristorante kebab, armato di pistola porta via due panini

Lo scorso 15 febbraio uno straniero si era presentato in evidente stato di ubriachezza presso il Grill Kebab di via della Rotta a Finale Emilia: invece che ordinare da mangiare (o qualcos'altro da bere) ha estratto una pistola e ha minacciato il titolare del ristorante. Fortunatamente negli istanti successivi il malvivente non ha perso la calma e dopo qualche momento convulso si è allontanato con il bottino: due panini.

Aldilà della refurtiva non certo di valore, l'episodio è stato sicuramente grave e il pakistano titolare del locale ha denunciato il fatto ai Carabinieri, fornendo loro anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ai militari non è servito molto tempo per identificare e rintracciare il colpevole, un volto noto della microcriminalità locale.

Nei giorni scorsi è così stato individuato e denunciato a piede libero M.H, un cittadino marocchino di 26 anni già noto per altri gesti balordi terminati con piccoli furti. Il nordafricano dovrà rispondere dell'accusa di rapina.