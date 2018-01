Minorenne rapinato del cellulare e picchiato al Novi Sad, la Polizia arresta il ladro

Nella serata di ieri la Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino maghrebino resosi responsabile di tentata rapina impropria. Alle ore 20.40 circa, all'interno del parco Novi Sad, ragazzo minorenne è stato avvicinato dallo straniero con il pretesto della richiesta di una sigaretta. Di fronte al diniego da parte del ragazzo, il maghrebino con mossa fulminea ha sfilatodalla tasca della giovane vittima il telefono cellullare e si è allontanato, tentando di fare inciampare il ragazzo per non essere seguito.

Il ladro è riuscito ad allontanarsi, ma poco dopo il giovane lo ha rintracciato sotto alle tribune del parco e si è fatto cabti per chiedere la restituzione del maltolto. Per tutta risposta il malvivente lo ha colpito con due violenti schiaffi e si è dileguato.

Giunti prontamente sul posto, gli agenti della Volante sono riusciti a individuare sulla pista ciclabile il fuggitico, che alla vista della polizia ha tentato di disfarsi del cellulare rubato. Il cittadino marocchino, gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato però bloccato, fatto salire in auto e condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo previsto per domani.