Donna rapinata dell'orologio mentre entra con l'auto nel cortile di casa

Un'altro furto "con destrezza" si è consumato in pieno giorno in città. E' successo intorno alle ore 11 di ieri in via Briani, laterale di viale Megaglie d'Oro, dove un'anziana residente stava rincasando in auto. Mentre la 84enne era ferma davanti al cancello di casa in attesa che questo si aprisse e le permettesse di parcheggiare nel cortile, è stata avvicinata da una donna che ha chiesto di abbassare il finestrino per avere indicazioni stradali.

La sconosciuta si è però rivelata una ladra e in men che non si dica ha strappato l'orologio - un Rolex - dal polso dell'anziana, per poi allontanarsi a piedi in tutta fretta. Alla vittima, che ha riportato qualche escoriazione al polso, non è rimasto che rivolgersi ai Carabinieri per denunciare l'accaduto.