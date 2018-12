Legano e picchiano un 58enne, due arresti per una violenta rapina in casa

Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed una agli arresti domiciliari, emesse dal GIP del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica di Modena, a carico di due giovani: un marocchino ed un italiano, entrambi 20enni. I due giovanissimi sono infatti ritenuti responsabili dei reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali dolose, per un fatto accaduto a Lama Mocogno lo scorso 30 novembre.

Sulla base della ricostruzione della vicenda, alle 08.00 del mattino i due ragazzi erano riusciti ad introdursi nell'abitazione di un 58enne e dopo aver immobilizzato l’uomo legandogli i polsi con cavi elettrici e nastro adesivo, lo avevano percosso con calci e pugni al volto ed agli arti inferiori cagionandogli lesioni giudicate guaribili in 12 giorni. Il loro obiettivo erano i beni del cittadino, che succerrivamente hanno rubato: denaro contante per un valore di 100 euro, una pistola scacciacani, un telefono cellulare e apparecchiatura per esibilizoni musicali.

I due ragazzi sono stati rintracciati a Sassuolo e Modena dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pavullo, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Lama Mocogno. Nel corso dell’esecuzione dei provvedimenti, i militari, effettuando le perquisizioni, hanno rinvenuto la pistola scacciacani, il telefono cellulare e parte delle apparecchiature musicali asportate alla persona offesa. Il giovane italiano, peraltro è stato trovato in possesso di un dispositivo “taser”.

Al termine delle attività, il 20enne marocchino è stato portato presso il carcere di Sant'Anna, mentre l’italiano è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza.