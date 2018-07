Due ragazze malmenate e rapinate in piazza Tien An Men, individuato il ricettatore

In queste ultime ore sono arrivate ad un punto di svolta le indagini della Squadra Mobile della Questura di Modena in merito ad un episodio risalente ormai a oltre tre mesi fa. Il 16 aprile scorso, intorno alle ore 23, due ragazze modenesi erano state vittima di un'aggressione con conseguente rapina: era accaduto in piazza Giovani di Tien An Men - accanto allo stadio Braglia - dove le due amiche si trovavano a chiacchierare sedute su una panchina.

In quell'occasione un uomo si era avvicinato furtivamente e aveva cercato di rubare lo zaino di una delle due vittime, dopo aver colpito con uno schiaffo l'amica che si era ribellata allo scippo. Ne era poi nata una colluttazione, con al ragazza che era finita a terra ma era riuscita a trattenere lo zaino. Un secondo uomo era intervenuto durante il parapiglia e ne aveva approfittato per sfilare dalla tasca lo smartphone della giovane che era caduta sull'asfalto.

Grazie al monitoraggio dei tabulati telefonici, gli agenti della Polizia hanno individuato la sim card del telefono rubato e ieri, dopo i dovuti accertamenti, hanno fatto irruzione nell'appartamento occupato da un 34enne di nazionalità marocchina, regolarmente residente a Modena. I sospetti si sono rivelati fondati ed è stato possibile recuperare la scheda, anche se del telefono rubato non c'era più traccia.

Il nordafricano è stato denunciato per ricettazione - non potendo stabilire con certezza la sua presenza sul luogo della rapina - mentre sono in corso ulteriori indagini per risalire all'identità dei due aggressori.