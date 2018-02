Esce dalla pizzeria e viene rapinata del Rolex da un bandito armato

Grave episodio criminale nella serata di ieri a Vignola, dove una residente è stata vittima di una rapina a mano armata. La donna, quarantenne e residente in città, è stata raggiunta da un malvivente mentre si trovava in via Libertà, dove aveva appena acquistato una pizza da asporto. Mentre stava per risalire sulla propria auto posteggiata lungo la via, un uomo con il volto parzialmente coperto da una sciarpa le si è parato davanti e l'ha minacciata impugnando una pistola.

La vittima, sotto shock, ha consegnato la prima cosa di valore che aveva a portata di mano, vale a dire l'orologio marca Rolex che indossava. Il criminale ha afferrato il costoso oggetto e si è allontanato velocemente, salendo a bordo di un'auto e poi fuggendo. L'uomo, che parlava italiano con una non ben specificata inflessione meridionale, ha agito da solo.

Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri di Vignola, che hanno avviato le indagini per acquisire elementi utili all'identificazione del rapinatore. Non è chiaro se l'arma fosse vera o soltanto una riproduzione non funzionante, ma è stata sicuramente sufficiente a terrorizzare la vittima ed intascare il bottino.