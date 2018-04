Rapinato e picchiato da un gruppo di stranieri all'uscita della stazione dei treni

Si moltiplicano gli episodi violenti in città, in un periodo in cui i malviventi sembrano aver perso i freni inibitori e affrontano a viso aperto e con metodi aggressivi le loro vittime. Dopo una serie di casi di rapine nella zona del Novi Sad, la scena si sposta alla stazione ferroviaria, dove nella notte tra giovedì e venerdì un 25enne è stato malmenato da alcuni stranieri. E' accaduto intorno all'una di notte, mentre il giovane era appena uscito su piazza Dante: uno straniero lo ha avvicinato e gli ha strappato il cellulare, allontanandosi immediatamente.

La vittima ha reagito e ha seguito il ladro, pretendendo che gli fosse restituito lo smartphone. Nel frattempo il malvivente ha raggiunto un gruppetto di altri stranieri, due dei quali hanno bloccato il 25enne. Ne è nata una colluttazione durante la quale il giovane ha avuto la peggio, incassando diversi colpi.

Per lui è stato necessario un trasporto all'ospedale, dove i medici lo hanno medicato e dimesso con una prognosi di 30 giorni. L'indomani la vittima ha porto denuncia ai Carabinieri, che hanno avviato alcuni accertamenti per identificare gli autori del reato. Utili saranno certamente le telecamere che coprono ampiamente il piazzale della stazione, ma che evidentemente non spaventano i malviventi, che non si sono fatti scrupolo ad agire sapendo di essere ripresi.