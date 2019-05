Rapina in tabaccheria e poi in farmacia, arrestato un sospettato

Nella giornata di oggi sono state messe a segno due rapine in città. La prima è andata in scena questa mattina presso la tabaccheria di Albareto, dove un uomo con il volto coperto è entrato e ha intimato al negoziante di consegnargli del denaro, facendo intendere di avere con sè un'arma. Il tabaccaio ha consegnato 50 euro e tanto è bastato a far uscire di scena il malvivente, che si è allontanato a piedi lungo strada Albareto.

Qualche ora dopo, nel pomeriggio, un episodio analogo si è ripetuto presso la Farmacia Comunale della Crocetta: qui il rapinatore si è intascato poco più di 400 euro, per poi allontanarsi in bicicletta. In entrambe le circostanze sono intervenuti i poliziotti della Volante, che hanno raccolto testimonianze e immagini delle telecamere, riuscendo ad ipotizzare con quasi assoluta certezza che dietro ai due colpi si nascondeva la stessa mano.

Nel tardo pomeriggio, in seguito ad una rapida indagine, la Polizia è riuscita ad individuare e a fermare quello che si ritiene poter essere il rapinatore, un uomo italiano di mezz'età, che è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e poi tratto in arresto.