Tentata rapina in tabaccheria, fa irruzione armato di pistola e ferisce il negoziante

Nel tardo pomeriggio di ieri, erano circa le 18.45, la tabaccheria di Silvano Mazzoni - in viale Matteotti a Sassuolo - è stata meta di un rapinatore armato, che ha tentato di impossessarsi dell'incasso della giornata. Un uomo con il volto parzialmente travisato è entrato nel negozio al civico 116 e ha mostrato in modo eloquente al commerciante una pistola, intimando di consegnare il denaro contenuto nella cassa.

Il negoziante ha però deciso di non sottostare alla minaccia, reagendo e ingaggiando una colluttazione con il malvivente. Le schermaglie si sono risolte però con il ferimento dello stesso tabaccaio, che è stato raggiunto alla testa da un pesante colpo sferrato dal rapinatore utilizzando il calcio della pistola. Mentre il ferito è rimasto intontito e dolorante, il criminale ne ha approfittato per fuggire a piedi senza rubare nulla e ha fatto perdere le proprie tracce.

Qualche minuto dopo sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il 118. Il ferito è stato trasportato al pronto Soccorso di Sassuolo e medicato, per essere poi dimesso già in serata con una prognosi di 10 giorni. I militari sono al lavoro per acquisire più elementi possibili al fine di identificare il criminale, che si presuppone abbia agito da solo. Non è chiaro se l'arma fosse vera o soltanto una replica non funzionante.