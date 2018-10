Sant'Agnese, tabbaccaio aggredito e rapinato dell'incasso dopo la chiusura

"Purtroppo oggi è toccato a me". E' la stessa vittima a denunciare sui social la rapina subita ieri sera intorno alle ore 19.30 in via Valdrighi, dove aveva appena chiuso la tabaccheria-ricevitoria del civico 71 al termine della giornata lavorativa. Il protagonista di questo brutto episodio è infatti Massimo Pecoraro, titolare nel negozio situato nel quartiere Sant'Agnese.

"Appena uscito dalla tabaccheria mentre stavo per salire in auto sono strato strattonato e buttato per terra da un maledetto che ha inveito col mio povero collo stringendo e impedendomi di chiedere aiuto. Risultato. Occhiali rotti. Una contusione sulla fronte. Un dito rotto e tutto l'incasso rubato."

Al bottino si aggiungono anche gli effetti personali, i documenti e le chiavi di casa contenute nella borsa rubata. Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri di Modena, mentre Pecoraro è stato medicato al Pronto Soccorso durante la nottata. Ancora nessun indizio sull'autore del colpo, che evidentemente ha agito con premeditazione, scegliendo il momento della chiusura e seguendo il tabaccaio certo di poter sottrarre l'incasso.